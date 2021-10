Peuter die in auto zat die van brug viel weer thuis na opname in ziekenhuis

Het gezin dat in de kleine rode gezinswagen zat die woensdagavond van de Marie Thumas Durieuxbrug in Leuven viel, is vrijdagnamiddag om 16.45 uur weer thuis aangekomen.

Ook het kindje van 1,5 jaar, dat met twee hoofdwonden het zwaarst getroffen was, mocht het ziekenhuis verlaten. De bestuurder van de wagen, de 33-jarige H.Y., reageerde kort. “Ik heb het erg druk, en moet nog verschillende zaken regelen.”

Het ongeval van woensdag gebeurde omstreeks 16.45 uur. Volgens getuigen stond het verkeerslicht op groen toen de wagen de brug opreed. Maar op het einde van de brug, waar ook verkeerslichten staan, stonden ze op rood. Terwijl H.Y. aan het wachten was begon de bel te rinkelen, gingen de slagbomen naar beneden en de brug omhoog. Het gezin zat vast. De bestuurder zou nog even uitgestapt zijn, om daarna weer in de auto plaats te nemen. De auto belandde op zijn dak.

De drie inzittenden werden lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kind moest langer blijven, ter controle, maar kon vrijdagnamiddag weer naar huis gaan.

Het onderzoek naar het ongeval is lopende. Het moet uitwijzen of het gaat om een technische fout van NV De Vlaamse Waterweg die de brug beheert of om een fout van de bestuurder.