WK voetbal in Qatar zorgt voor winterstop van twee maanden in Bundesliga

De Duitse voetbalcompetitie krijgt volgend seizoen een winterstop van twee maanden. Dat maakte de Bundesliga vrijdag bekend. Het seizoen 2022-2023 gaat op vrijdag 5 augustus van start. Van 14 november tot 19 januari ligt de competitie stil. In die periode, van 21 november tot 18 december, vindt in Qatar het wereldkampioenschap plaats.

Het WK vindt traditioneel in de zomer plaats, maar de volgende editie werd wegens de extreme temperaturen in Qatar naar de winter verplaatst. De Bundesliga is de eerste grote Europese competitie die bekend maakt hoe het seizoen er dan zal uitzien.

De laatste speeldag in de eerste Bundesliga wordt op 27 mei afgewerkt, een week later, vrijdag 3 juni, wordt de bekerfinale gespeeld.