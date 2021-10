Solskjaer blijft strijdlustig ondanks historische pandoering Manchester United: “Opstaan zoals Tyson Fury”

Na de 5-0-pandoering van Liverpool moet Manchester United zaterdag proberen de rug te rechten tegen Tottenham. “Het is een moeilijke week is geweest, maar we zijn klaar om terug te vechten”, aldus manager Ole Gunnar Solskjaer, die zwaar onder druk staat. Man Utd staat al acht punten achter op leider Chelsea.

“We hebben een reactie nodig”, zei Solskjaer op de persconferentie vrijdag. “Het is mijn taak om de spelers in de juiste gemoedstoestand te brengen. Ik ben verantwoordelijk voor de reactie, het resultaat en de prestaties. We hebben een goede week gehad en ik heb het gevoel dat de jongens klaar zijn om hun best te doen, zoals ze altijd doen.”

United pakte slechts één punt uit de afgelopen vier competitieduels en na de wedstrijd tegen de Spurs wacht dinsdag Atalanta in de Champions League en zondag 6 november is er de stadsderby tegen Manchester City.

De 5-0 nederlaag tegen Liverpool was de grootste nederlaag van United tegen Liverpool. “Die prestatie is niet acceptabel”, zei Solskjaer. Maar die geeft niet op. “Het is zoals Tyson Fury. Hij staat telkens op als hij tegen het canvas wordt gemept.”