Professor Klimaatwetenschappen Jean-Pascal van Ypersele: “We zagen de tak af waar we op zitten”

Komt het ooit nog goed met het klimaat? Het antwoord is eenvoudig: nee. Maar we kunnen de schade wel beperken. “De mens is tot veel in staat”, vindt professor Klimaatwetenschappen Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain). “We kunnen de klok niet meer terugdraaien, maar we hebben wel vat op wat komen gaat. Al moet dat wel héél snel gebeuren.” En als we met z’n allen al eens bij onszelf zouden beginnen, schieten we al een eindje op, zegt hij.