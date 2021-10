Dodelijk verkeersongeval op E17: passagier (78) overleden, drie anderen gewond

Een 78-jarige vrouw liet vrijdagmiddag het leven bij een verkeersongeval op de E17 in Beervelde. Dat bevestigt de Federale Politie. De drie andere inzittenden van het voertuig raakten gewond.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag rond 15.45 uur op de E17 in de rijrichting van Antwerpen. “Tijdens een gelijktijdig inhaalmanoeuvre ter hoogte van Beervelde vond een aanrijding tussen twee voertuigen plaats”, zegt de Federale Politie.

“Bij het ongeval is een passagier van het ene voertuig, een 78-jarige vrouw, overleden. De drie andere inzittenden van deze wagen, waaronder de chauffeur raakten gewond.”

Door de impact van het ongeval is het vrijdagavond nog steeds filerijden op de E17 in de rijrichting van Antwerpen. Het is wachten op de takeling van de voertuigen, vooraleer het verkeer kan hervatten.