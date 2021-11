Zijn huis staat te koop, maar de dood van Belgische miljonair Alfred Loewenstein is nog altijd een mysterie

The Pinfold, het landhuis dat voor één miljoen pond (ca. 1,19 miljoen euro) te koop staat in Leicestershire. — © Google streetview

Bij een vastgoedkantoor in het Engelse Leicestershire staat een historisch landhuis te koop dat net na de Eerste Wereldoorlog eigendom was van de Belg Alfred Loewenstein, op dat moment de op twee na rijkste mens ter wereld. Al heeft hij er niet lang van genoten: in 1928 kwam hij om het leven na een val uit zijn privévliegtuigje. De precieze omstandigheden van zijn tragische dood zijn nooit opgehelderd.