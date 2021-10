Bosoppervlakte groter dan Luxemburg is vorig jaar in vlammen opgegaan in EU

In de Europese Unie is vorig jaar 340.000 hectare bos in vlammen opgegaan, een gebied 30 procent groter dan Luxemburg. Dat blijkt vrijdag uit het jaarverslag over bosbranden van het onderzoekscentrum (JRC) van de Europese Commissie. Voor dit jaar ziet de situatie er nog slechter uit.

20 van de 27 lidstaten werden vorig jaar getroffen door bosbranden van meer dan dertig hectare, waarbij in totaal een oppervlakte van 339.489 hectare in de as werd gelegd. Dat is een nog iets grotere oppervlakte dan in 2019, dat tot dusver te boek stond als het ergste jaar ooit. Ongeveer 40 procent van het verbrande areaal lag in beschermd Natura 2000-gebied, wat dan weer iets minder was dan in 2019.

“Het veranderende klimaat heeft gevolgen voor de duur en de ernst van het bosbrandseizoen, brengt meer levens in gevaar en eist een tol van de natuur. Uit het verslag van vandaag blijkt hoe verwoestend het afgelopen jaar is geweest, zoals ook blijkt uit de gegevens van dit jaar”, betreurt eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevi?ius.

2021 oogt slechter

Het bosbrandseizoen 2021 oogt inderdaad nog slechter. Bij de presentatie van het rapport was al ongeveer 0,5 miljoen hectare in vlammen opgegaan. Bij 61 procent van deze oppervlakte gaat het om bossen waarvan het herstel jaren zal duren. Ongeveer een kwart van de gebieden behoorde tot de beschermde Natura 2000-gebieden.

Volgens het rapport wordt de impact van klimaatverandering met het jaar duidelijker. Zo wordt het bosbrandseizoen almaar langer en treffen de branden niet langer alleen zuidelijke staten. In 2020 braken in de winter al bosbranden uit in de Donaudelta en in de Pyreneeën, in het voorjaar was voornamelijk de Balkanregio aan de beurt. In de zomer en het najaar waren de mediterrane landen het zwaarst getroffen, met name Spanje en Portugal.

Meer dan negen van de 10 bosbranden in de EU worden veroorzaakt door menselijk handelen.