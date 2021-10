Opmerkelijke bekentenis van Biden tegen Macron over duikbotenruzie: “Dat was onhandig van ons”

Joe Biden heeft toegegeven dat de VS “onhandig” heeft gehandeld bij het afsluiten van het fameuze duikbotenakkoord. De Amerikaanse president deed dat tijdens een bezoek aan zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron. Die was erg kwaad toen het akkoord gesloten werd.

Voor het begin van de duikbotenheisa moeten we terug naar september van dit jaar. Frankrijk was toen woedend over een strategisch partnerschap dat Australië samen met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aankondigde. De nieuwe samenwerking (AUKUS) had onder meer als resultaat dat een in 2016 beklonken aankoop van Franse duikboten door Australië niet meer doorging. In plaats daarvan zullen de Australiërs onderzeeërs met nucleaire aandrijving aanschaffen van de Amerikanen.

Dat was aanleiding tot een hevige ruzie, waarbij Frankrijk zelfs ambassadeurs terugriep uit de VS en Australië. Dat was nooit eerder gebeurd. Er werd dan ook vuurwerk verwacht van de vergadering die de Amerikaanse president Joe Biden vrijdag in Rome zou hebben met zijn Franse collega Emmanuel Macron.

Onhandig

“Ik had eerlijk gezegd het gevoel dat Frankrijk lang van tevoren op de hoogte gebracht was dat de deal niet doorging”, zei Biden daar. Dat bleek niet het geval. “Ik vind dat wat gebeurd is erg onhandig was. We hebben dat niet met veel gratie gedaan. Ik dacht dat bepaalde dingen gebeurd waren die eigenlijk niet gebeurd waren.” Een opmerkelijke bekentenis van de president. “Frankrijk is en blijft een extreem gewaardeerde partner. We hebben zoveel samen gedaan, we hebben samen afgezien en gevierd en we delen dezelfde waarden. Dat krijg je niet kapot.”

Macron zei daarna dat uitgeklaard was wat uitgeklaard moest worden. “Wat belangrijk is, is dat we nu garanties krijgen dat zoiets niet meer kan gebeuren. Wat er nu toe doet, is wat we samen gaan doen in de komende weken, maanden en jaren.”