Ook Carlos Bacca sluit terugkeer niet uit: “De deur bij Club Brugge staat altijd open”

Wat moet het toch heerlijk toeven zijn bij Club Brugge. In een interview met Eleven Sports sluit nu ook de Colombiaan Carlos Bacca (35) een terugkeer niet uit. Bacca schitterde in het seizoen 2012-2013 waarna hij een droomtransfer naar Sevilla realiseerde.

“Club Brugge is als familie voor mij”, zegt de spits van het Spaanse Granada. “De deur staat altijd open voor iemand die hard werkt. Dat is wat er gebeurde met José Izquierdo. Hij had al lang niet meer gespeeld, maar Club Brugge opende de deur voor hem. Ik sluit een terugkeer niet uit. Ik heb altijd veel genegenheid gehad voor Club Brugge en we zullen zien wat er in de toekomst gebeurt.”

De Colombiaanse spits, die afgelopen zomer van Villarreal naar Granada trok, kent geen erg goede seizoenstart. Bacca werd nog maar vier keer opgesteld en kon nog niet scoren.

In 2012-2013 werd Bacca met 25 doelpunten topscorer in de Pro League, het leverde hem de trofee van Profvoetballer van het Jaar op. Daarna trok hij naar Sevilla, waarmee hij twee keer de Europa League won. Een trofee die hij afgelopen zomer opnieuw in de wacht sleepte met Villarreal.