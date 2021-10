Voor de tweede keer op rij is in Nederland het record regeringsvorming verbroken. Vier verkenners en vier informateurs zijn er ondertussen versleten, maar echt zich op een akkoord is er nog steeds niet. De gesprekken lijken voorlopig af te stevenen op wat na de verkiezingen als onmogelijk werd bestempeld: een voortzetting van de huidige coalitie, mét dezelfde premier.