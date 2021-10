Herfstvakantie start in mineur voor duizenden reizigers, maar vakbonden zijn duidelijk: “Dit is nog maar het begin”

Lange wachtrijen, vluchten die werden vertraagd en meer dan honderd passagiers die hun vliegtuig hebben gemist. Door stiptheidsacties van de Federale Politie vrijdag op de luchthavens van Zaventem en Charleroi, is de herfstvakantie voor duizenden reizigers in mineur gestart. “En het is nog maar een begin”, zeggen de vakbonden, die woedend zijn omdat de minister haar beloftes over loonopslag weer heeft ingeslikt.