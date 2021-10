Meester-tacticus Wouter Vandenhaute: hoe een sportjournalist de redder van Anderlecht werd

Wouter Vandenhaute (59) noemt zichzelf de meest discrete voorzitter ooit. Veel interviews geeft de président van Anderlecht niet, maar hij laat van zich spreken. Vorige week presenteerde Vandenhaute een financieel plan om RSCA te redden waarbij hijzelf met zijn zakenpartner 24 miljoen investeert. Alles is bij hem altijd uitgedokterd. Als sportjournalist schreef hij ooit Leekens buiten, als Woestijnvis-baas dacht hij op zijn ‘sletsen’ mee over Man Bijt Hond en hij investeerde bijna in Roda JC. Portret van een ondernemer die in 1997 al zei: “Ooit win ik met Anderlecht de Champions League.”