Sam De Graeve (50) ging op vijfdaagse wandeling met zijn vader, voor het te laat is: “Maar hét gesprek voeren wij niet”

“Vader, hebben wij elkaar alles wel gezegd?” Dat dacht Sam De Graeve (50), ex-eindredacteur van ‘De slimste mens ter wereld’ en ex-hoofdredacteur van ‘Humo’. Daarom ondernam hij met die vader een voettocht langs de Muur van Hadrianus. Over die tocht heeft hij nu een boek geschreven, waarin hij niet alleen de voettocht, maar ook de band tussen vader en zoon uitspit. Een interview aan de hand van fragmenten. “Hoe lang was het geleden dat we elkaar met twee zagen? Hoeveel keer was dat eigenlijk ooit gebeurd?”