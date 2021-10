Peter Vandenbempt: “Toen ik mijn moeder afzette in het rusthuis, heb ik alleen maar gehuild”

Zijn vrouw zegt weleens lachend: “Ik heb een kat in een zak gekocht.” Want toen ze trouwden, was Peter Vandenbempt (54) leraar. Vandaag is hij voetbaljournalist en mag zijn vrouw blij zijn dat hij ’s nachts af en toe nog eens naast haar ligt. Nu zijn columns gebundeld zijn, is het tijd om in zijn hoofd te kijken, die plek onder de krullenbol waar de workaholic en de flauwe plezante ­broederlijk naast elkaar leven.