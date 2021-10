Dode en zes gewonden bij zware botsing op Alsembergsteenweg in Beersel

Bij een zwaar ongeval vrijdagavond in Beersel is een vrouw van 76 uit Hoeilaart om het leven gekomen. Zes andere personen, onder wie een moeder en haar drie kinderen, raakten gewond. Hulpdiensten en politie waren snel ter plaatse. Verschillende slachtoffers moesten uit de wrakken worden bevrijd.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond rond 19.40 uur. Op de Alsembergsteenweg in Beersel, tussen de Linkebeekstraat en de Kleetboslaan, botsten twee voertuigen tegen elkaar. In een van de voertuigen viel een dodelijk slachtoffer: een passagier, een vrouw van 76 uit Hoeilaart, overleed ter plaatse. In die wagen zaten nog een bestuurder en een andere passagier, ook zeventigers. Zij werden naar het Europaziekenhuis in Ukkel gebracht, maar zouden niet in levensgevaar verkeren.

In het andere voertuig zaten een moeder en haar drie kinderen. Zij werden allen overgebracht naar het ziekenhuis in eigenbrakel. Hun toestand zou volgens de politie zorgwekkend zijn, maar ook zij verkeren niet in levensgevaar.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het dodelijke ongeval te onderzoeken. De Alsembergsteenweg is nog gedurende lange tijd afgesloten voor het verkeer in beide richtingen.