3M legt alle activiteiten met PFAS-uitstoot stil, maar is het oneens met beslissing: “Zo snel mogelijk hervatten”

Chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht is het niet eens met de beslissing van het Departement Omgeving om bepaalde productieprocessen stil te leggen. “Maar we blijven samenwerken met de bevoegde overheden om alle vragen te beantwoorden”, klinkt het vrijdag in een persbericht.

De Omgevingsinspectie gaf 3M dinsdag twee dagen de tijd om te bewijzen dat de uitstoot van de fabriek de omgeving niet verder belast. Vandaag besliste de inspectie dat het bedrijf de productieprocessen die PFAS uitstoten minstens tijdelijk moet stopzetten, “om zeker te zijn dat blootstellingsrisico’s voor de omwonenden niet verder toenemen”.

Het bedrijf in Zwijndrecht is het oneens met die beslissing en wil bepaalde aspecten van de kennisgeving nog verder onderzoeken, maar blijft wel samenwerken met de overheden. “Terwijl de besprekingen verdergaan, leggen wij bepaalde activiteiten tijdelijk stil. Binnen onze globale organisatie kijken we ondertussen hoe we de gevolgen voor onze klanten beperkt kunnen houden en de normale werkzaamheden in Zwijndrecht zo snel mogelijk kunnen hervatten”, klinkt het.

Verder benadrukt 3M dat het de milieuwetgeving en de algemene regelgeving strikt naleeft en dat alle informatie over hun activiteiten beschikbaar is in de milieuvergunning. Daarin staat onder meer hoe afvalwater behandeld wordt voor PFAS en restlozingen, klinkt het.

“Eerder stemde 3M reeds in met lagere lozingsbeperkingen. Wij hebben er ook mee ingestemd de best beschikbare controletechnologieën te installeren en operationele veranderingen door te voeren die de best haalbare reducties weerspiegelen. Deze veranderingen kunnen echter slechts worden doorgevoerd met een redelijke overgangsperiode, binnen een wettelijk kader, en in overleg, zodat de gekozen technologie aan onze gezamenlijke doelstellingen kan voldoen.”