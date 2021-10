Enzo Scifo (55) is ontgoocheld. Door de karaktermoord die op hem gepleegd werd. Maar bovenal is hij opgelucht. Dat hij een antwoord kreeg op een vraag die hij zich al jaren stelde. Spreken deed hij sinds zijn vertrek bij Moeskroen, rode lantaarn in 1B, nog niet. Tot op heden. Voor het eerst én voor het laatst. Om even de puntjes op de i te zetten. Enzo Scifo, het afscheidsinterview.