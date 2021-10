“Deze pandemie duurt tot 2023”: coronacommissaris Pedro Facon over de vierde golf en wat ons nog te wachten staat

Wie maandag op café of restaurant gaat in Vlaanderen zal een coronapasje of Covid Safe Ticket nodig hebben. Coronacommissaris Pedro Facon wou dat eigenlijk al veel vroeger invoeren, maar N-VA en de liberalen uitten maandenlang verzet tegen de ‘pasjesmaatschappij’. “Voor het CST is er draagvlak bij de bevolking” , meent Facon. “We moeten opletten dat ideologische discussies dat draagvlak niet ondermijnen.”