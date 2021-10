Plots vertrokken coach Luka Elsner kijkt KVK weer in de ogen: “Focus ligt op de match”

Ondertussen zal Kortrijk, in navolging van OH Leuven en Cercle Brugge, zaterdag tegen Standard ‘onder voorbehoud’ spelen. De Sloveense oefenmeester sluit zich zo veel mogelijk af van het extrasportieve. “Ik concentreer mij op het voetbal”, vertelde hij tijdens zijn persconferentie. “Misschien is dit geen match als een andere, maar ik ben zeker niet de centrale figuur van dit duel. Het is niet Luka Elsner die tegen Kortrijk speelt, maar Standard. We moeten op de match focussen, niet op rivaliteit, en de ploeg zo goed mogelijk voorbereiden. Zoals altijd wil ik winnen, dat is het enige waar ik aan denk. Essentieel is daar onze energie in te steken.” (bfa)