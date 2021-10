Ze had ermee gedreigd en minister Zuhal Demir (N-VA) voert haar dreigement nu ook uit: 3M moet een deel van zijn fabriek in Zwijndrecht tijdelijk stilleggen. Het chemiebedrijf kon immers niet bewijzen dat het vandaag geen PFAS-stoffen meer uitstoot. Eerder deze week was uit een bloedonderzoek gebleken dat honderden omwonenden te veel PFOS, een type PFAS, in hun bloed hebben.