Guardiola denkt al aan woensdag: “We willen Club Brugge weer kloppen”

Woensdag wacht Club Brugge de terugwedstrijd tegen Manchester City in de poulefase van de Champions League. Blauw-zwart moet niet hopen dat de Citizens na hun 1-5-overwinning in de heenwedstrijd op hun lauweren gaan rusten.

“We willen Brugge opnieuw kloppen, om zo een grote stap te zetten naar de kwalificatie voor de volgende ronde”, vertelde City-trainer Pep Guardiola vrijdag op de persconferentie voor de Premier League-match tegen Crystal Palace.

De confrontatie met de ploeg van Christan Benteke wordt voor Guardiola zijn 200ste wedstrijd in de Premier League. “En ook die wil ik winnen”, aldus de Catalaan. “Ik ben nu nog niet bezig met de Premier League, de FA Cup of de Champions League winnen. Mijn aandacht ligt nu alleen bij Crystal Palace en die wedstrijd tot een goed einde brengen.” City zal dan wel Christian Benteke moeten afstoppen. De Rode Duivel is met twee goals in de laatste twee wedstrijden in goeden doen.(ybw)