“Formidabel nieuws, maar nu mag ook financiële vergoeding volgen voor wie eronder heeft geleden”: buurtbewoners uit Zwijndrecht over stilleggen 3M

André Van de Vyver - Burgemeester van Zwijndrecht (Groen)

“Het is politiek een moedige beslissing om de fabriek stil te leggen. De enige manier om het probleem meteen aan te pakken is door te stoppen met de uitstoot. Ik hoop dat de beslissing ook op de langere termijn te handhaven is. Dat zal wellicht nog een juridische kluif worden. Voor de mensen die bij 3M werken, is dit uiteraard geen goed nieuws. Daar werken zo’n 350 mensen. Het zou onverantwoord zijn mocht het bedrijf nu overgaan tot afdankingen. 3M moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Thomas Goorden - Burgeractivist die PFOS-schandaal blootlegde

“Ik had verwacht dat het ooit zou gebeuren, al is het sneller dan verhoopt. Onderzoekscommissie, strafzaak, fabriek dicht: dat waren mijn drie voorspellingen. Twee daarvan zijn nu al uitgekomen. De stillegging voorkomt nu dat het probleem groter wordt, maar we zitten wel nog met een gigantische historische vervuiling. Daar zullen we nog decennia zoet mee zijn. En dan is er nog het probleem van de Oosterweeltunnel. Die kan eigenlijk niet gebouwd worden in zo’n vervuild gebied.”

Stefanie Bellinkx - Mede-oprichter van bewonerscomité ‘Zwijndrecht Gezond’

“Dit voelt aan alsof al die maanden dat we met buurtbewoners hebben gezwoegd om de politiek en de media alert te maken, eindelijk hun vruchten beginnen af te werpen. Alle energie die we er hebben ingestopt, is niet voor niets geweest. Nu moeten we ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren. Ik hoop dat de politiek werk maakt van nieuwe regelgeving, zodat fabrieken niet langer de gezondheid van mensen in gevaar kunnen brengen.”

Frederik Van Hove - Buurtbewoner met bijzonder hoge PFOS-waarde in het bloed

“Ik vind het formidabel nieuws, zonder enige nuance. Eigenlijk is het al 20 jaar te laat, maar beter laat dan nooit. Ik hoop dat 3M nu de ernst van de situatie inziet en beseft dat er iets moet gebeuren. De historische vervuiling hebben ze al toegegeven, maar ik vind dat daar nu ook een financiële vergoeding tegenover mag staan voor alle mensen in Zwijndrecht die daaronder hebben geleden, financieel, mentaal of fysiek.”