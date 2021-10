Dat heet dan een luxeprobleem: Vincent Kompany heeft nog geen vaste tandem gevonden in de spits

Op één been kan je niet staan. Daarom haalde Anderlecht ter vervanging van Lukas Nmecha deze zomer liefst drie A-aanvallers in de plaats. Een vast duo heeft Vincent Kompany uit het drietal Zirkzee, Raman, Kouamé nog niet gedistilleerd. “En ik hoop dat we er nog een heel jaar kunnen over blijven discussiëren”, aldus de coach van paars-wit.

Hoe zou het nog zijn met de schouders van Lukas Nmecha (22)? De druk die de Engelse Duitser vorig jaar moest torsen, was loodzwaar. Als Anderlecht moest scoren, keek het in de richting van Nmecha, die zich met 21 goals ruimschoots tot topschutter van paars-wit kroonde. De rest stond niet eens op de foto – nummer twee Yari Verschaeren scoorde zes keer.

Dan ziet de wereld er vandaag helemaal anders uit. Vincent Kompany zag Nmecha wel via Manchester City naar Wolfsburg verhuizen, maar hij kreeg met Benito Raman (26), Christian Kouamé (23) en Joshua Zirkzee (20) drie A-aanvallers in de plaats. De doelpuntenlast wordt dit seizoen een pak beter verdeeld. De veertig treffers die paars-wit dit seizoen al lukte, werden door liefst twaalf verschillende spelers gemaakt. Refaelov (7), Raman (7), Zirkzee (6) en Verschaeren (4) namen het merendeel voor hun rekening.

© BELGA

In het begin van het seizoen hamerde Kompany veelvuldig op het gebrek aan automatismen in zijn nieuw samengestelde ploeg. Maar waar hij centraal achterin (Hoedt-Harwood-Bellis) en centraal op het middenveld (Cullen-Olsson) vandaag zijn vaste combinaties gevonden heeft, startte Anderlecht nog nooit in meer dan drie opeenvolgende wedstrijden met hetzelfde spitsenduo. Zou paars-wit niet beter werk maken van een vaste tandem, die elkaar blindelings vindt zoals Tomasz Radzinski en Jan Koller in een niet zo ver verleden?

Blijven pushen

“Automatismen kosten vooral tijd”, zegt Kompany. “Zeker in het aanvallende compartiment. Je kan erop trainen en eraan werken in wedstrijden. Maar als je een duo hebt dat zestig minuten geweldig samenspeelt en je moet een van de twee wisselen en de invaller heeft géén automatismen, dan ben je er ook niks mee. Wat ik wil zeggen: de automatismen moeten over het hele aanvallende compartiment goed zitten. Ik hoop dat we een heel seizoen kunnen blijven discussiëren over welke spitsen moeten spelen, dat ze elkaar blijven challengen, blijven pushen. Ik geloof in gezonde concurrentie. Eigenlijk zou deze situatie normaal moeten zijn voor Anderlecht. Meerdere opties hebben is trouwens alleen maar goed, want dan kan je de jongens opstellen die in vorm zijn. Dat is zeker voor jonge spelers heel belangrijk.”