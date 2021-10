KV Mechelen rukt op naar tweede plaats na zege bij KV Oostende (dat opnieuw te laat wakker schiet)

KV Mechelen won met 2-4 bij KV Oostende op de 13de speeldag in de Jupiler Pro League. Hugo Cuypers strafte na 25 minuten geklungel van de Oostendse verdedigers af en Kerim Mrabti schoot nog voor de rust de 0-2 binnen. Na vijf minuten in de tweede helft stond het al 0-3 na een tweede goal van Mrabti. Makhtar Gueye kon snel tegenscoren en tien minuten voor tijd zorgde Frederik Jäkel zelfs voor de 2-3. Maar in de slotfase bezegelde invaller Geoffrey Hairemans het lot van de Kustboys. Door deze zege komt Malinwa (met een match meer gespeeld) gelijk met Club Brugge op de tweede plaats, op twee punten van leider Union.

Was het aangenaam vertoeven aan zee, zo aan het begin van de herfstvakantie? Voor de mensen uit Mechelen wel, maar KVO-fans hadden liever in een restaurantje langs de Visserskaai gezeten. De geschiedenis herhaalde zich: de start en bij uitbreiding eerste helft van Oostende waren dramatisch. Blessin had topschutter Gueye, die er al een paar weken met zijn klak naar gooit, op de bank gelaten. Aannemelijk, maar de Duitser was vergeten dat geen enkele vervanger nog maar de helft van zijn niveau haalt. Kvasina mag dan wel met de ogen dicht scoren tegen de amateurs van Onhaye: voor 1A is het al anderhalf jaar te weinig.

Voor de rust lukte KVO geen énkele uitgespeelde kans, terwijl KV Mechelen dan weer dodelijk efficiënt was. Eerst rolde Fortes met een carambole de rode loper uit voor Cuypers (0-1), daarna mocht Mrabti aan de tweede paal scoren nadat Storm op links eens met zijn heupen zwaaide. De cross die volgde was dan ook nog eens van uitstekende makelij. Het moet een misverstand zijn geweest: de match was een kwartier later begonnen wegens de grote verkeersdrukte op de autostrade. Maar bij KV Oostende had men klaarblijkelijk 45 minuten verstaan.

Blessin kon niet anders dan toegeven: Gueye sjokte bij de start van de tweede helft het veld op. Maar wat ben je met een scorende spits als je achterlijn verdedigt als zandzakjes? Al vroeg in de tweede helft mocht Mrabti zijn tweede binnenlopen nadat KVM alweer als een mes door de boter sneed. KVO besloot traditioneel om er op het uur eens aan te beginnen... bij een 0-3-achterstand. Dat deed het onder impuls van de sterke invallers. Gueye - wie anders - kon met een goede goal milderen, daarna likte een voorzet van Capon nog de lat. Ondertussen werd de hattrick van Mrabti terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Rood voor Vanderbiest en Koziello

We kregen nog een dol slot. Traditioneel werkte de achterstand als een rode lap op een stier bij KVO, en Jäkel scoorde tien minuten voor tijd nog de een aansluitingstreffer. Ondertussen kreeg Vanderbiest op de bank van Mechelen rood. Maar KV Mechelen liet zich niet meer vangen: Hairemans schilderde twee minuten voor tijd de 2-4 enig mooi voorbij Hubert, waarbij de Oostendse hoop definitief gefnuikt werd. KVO moet het op OHL trouwens zonder Koziello (rood), Ndicka en Gueye doen, want allen zijn ze geschorst. Ook dat nog.