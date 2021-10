Kompany én Vanhaezebrouck willen meer spelers op wedstrijdblad: “Dan kunnen we makkelijker jongeren inbrengen”

“Kana doet het heel goed op training, maar het probleem is dat ik maar achttien spelers op het wedstrijdblad mag zetten”, zegt Kompany. “Ik moet ook nog voor een zeker evenwicht zorgen op mijn bank. Er zijn dus zeker nóg jongens die het verdienen om erbij te zijn, maar we verliezen opties omdat we met een regel à la belge zitten. In alle andere Europese competities kunnen ze wél meer spelers op de bank zetten.”

Hein Vanhaezebrouck treedt zijn collega daarin bij. “Ik vraag al langer om 23 spelers op het wedstrijdblad te krijgen”, aldus de coach van AA Gent. “Dan moet je niet telkens zo veel spelers ontgoochelen. Nu mag je vijf wissels doen, maar je hebt maar zes veldspelers op de bank zitten. Als je 23 spelers meeneemt, kan je bij een 3-0-voorsprong al eens sneller twee jonge spelers inbrengen.”

Buitenland

Door de coronacrisis werd het aantal bankzitters in meerdere competities opgetrokken. In de Premier League, de Bundesliga en de Ligue 1 mogen er negen spelers op de bank zitten, in de Serie A, La Liga en de Eredivisie zelfs twaalf. Bij de Pro League klinkt het dat de trainers vrij zijn om de situatie aan te kaarten bij hun bestuursleden, die de kwestie op tafel kunnen leggen tijdens de volgende vergadering van de Pro League.(ybw)