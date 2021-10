Toen AA Gent in het stilgelegde coronaseizoen vicekampioen werd, kreeg trainer Jess Thorup van het bestuur aangewreven dat zijn team te veel goals slikte. De lekjes dichten achterin, dat slaagde de Deen niet in, zijn opvolger Wim De Decker evenmin. Hein Vanhaezebrouck doet het wel. Drie dingen die u moet weten over de Gentse afweer, niet langer kaas met gaten.