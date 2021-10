Meermaals heeft OHL de voorbije jaren al een grote kuis in zijn kern gehouden. De club is stevig gegroeid sinds de overname door King Power in 2017, mercato na mercato werd geprobeerd om de groep te versterken. Maar er is na al die tijd nog één constante: Mathieu Maertens (26) blijft in de ploeg staan. Tijd voor een round-up met de man die zich stilaan een boegbeeld mag noemen bij de Leuvenaars.