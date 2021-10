Lionel Messi moet forse kritiek (en slechte punten) slikken na vroege wissel in topper met PSG: “Bijna alles wat hij probeerde mislukte”

PSG had vrijdag weinig overschot in de Franse topper tegen kampioen Lille. Pas in het slot kon de Parijse topclub een achterstand ombuigen in een 2-1 zege. En dat deed het zonder Lionel Messi.

Jonathan David (ex-Gent) legde het Parc des Princes het zwijgen op met de 0-1 na een halfuur spelen. In minuut 74 werd het geduld van de Parijzenaars beloond met de gelijkmaker van Marquinhos. Een kwartier voor tijd mocht belofte-international Amadou Onana zijn opwachting maken bij Rijsel. Hij moest toekijken hoe Angel Di Maria in de 88e minuut de thuisploeg alsnog de volle buit bezorgde.

Lionel Messi moest halverwege al naar de kant voor landgenoot Mauro Icardi. De 34-jarige Argentijn, die nog altijd wacht op zijn eerste treffer in de Ligue 1, had een dag voor de wedstrijd apart van de groep getraind vanwege lichte spierklachten. Trainer Mauricio Pochettino verklaarde na afloop van de wedstrijd dan ook dat de wissel er eentje “uit voorzorg” was.

Maar bij L’Equipe geloofden ze daar niet al teveel van. De Franse sportkrant gaf Messi een dikke buis, meer bepaald een 3 op 10, voor zijn 45 minuten tegen Lille.

“Was Messi volledig hersteld van zijn spierblessure? Neen. Maar hij was gewoon slecht, zoals met een pass richting Neymar in de 18de minuut, ondanks de vrijheid die hij kreeg als valse negen. Messi was nooit invloedrijk of toch bijna nooit. Een keer miste hij een kansje. In 325 minuten in de Ligue 1 is hij nog geen één keer beslissend geweest met een doelpunt of een assist. Dat hij vervangen werd door Mauro Icardi, dat moet pijn doen.”

© L’Equipe

Ook bij FootMercato kreeg Messi veel kritiek (en een 2,5/10). “Hij was onzeker voor deze ontmoeting, maar de gewezen nummer 10 van Barcelona was onherkenbaar in zijn rol als valste negen. Bijna alles wat hij probeerde mislukte: dribbels, passes… Zijn teller blijft zo staan op 0 goals.”

SoFoot hield het bij een 4,5/10, PSG-supporterssite ParisFans bij een 3/10. “De eerste helft van de Gouden Bal… We kunnen zijn gebrek aan defensieve hulp vergeven als hij aanvallend interessante bijdragen levert, maar Messi speelde een eerste helft als een onbestaande voetballer.”