Toeval of niet? Vlak voor 61ste verjaardag van Diego Maradona scoort een Diego met de ‘Hand van God’ voor… Napoli

Diego Maradona zou op 30 oktober normaal gezien zijn 61ste verjaardag vieren. Was het dan meer dan toeval toen Diego Panzolo deze week met een duidelijke handsbal een doelpunt scoorde voor de U16 van Napoli? Die kwamen in extremis terug van een 2-0 achterstand tegen AS Roma, met dank aan de ‘Hand van God’ van Diego.