Coronacijfers stijgen nog steeds fors, toch is er ook (voorzichtig) goed nieuws: “We kunnen een beetje hoopvol zijn”

De coronacijfers gaan nog steeds de hoogte in. Het aantal besmettingen is gestegen en in de Belgische ziekenhuizen ligt nu het hoogste aantal patiënten met corona sinds 25 mei. Maar toch is er ook voorzichtig goed nieuws. “We kunnen een beetje hoopvol zijn”, zegt statisticus Bart Mesuere (UGent), die de coronacijfers op de voet volgt.

In de periode van 20 tot 26 oktober testten dagelijks gemiddeld 6.535 mensen positief op het coronavirus. Dat is 62 procent meer dan de vorige zevendaagse periode. Ook het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames blijft toenemen met tussen 23 en 29 oktober gemiddeld 135,4 opnames op dagbasis. De cijfers gaan dus nog steeds fors omhoog, maar toch is er ook voorzichtig positief nieuws.

“Wat we vorige week zagen, was een zeer sterke toename van het aantal besmettingen. Het ging toen over een stijging van 75 procent per week, en dat een aantal dagen na elkaar. Nu zien we dat die stijging op 62 procent ligt. Dat is nog altijd hoog natuurlijk, maar het betekent wel dat de versnelling van de toename is gestopt”, zegt statisticus Mesuere. “De stijging is dus iets trager dan voordien. En als het ooit eens moet beginnen dalen, dan begint het daar. Op dat vlak kunnen we wel voorzichtig hoopvol zijn.”

Minder mensen op intensieve

In de ziekenhuizen ziet Mesuere hetzelfde gebeuren. “Er was eerst een zeer sterke toename van het aantal besmette patiënten te zien, een toename van 70 procent. Dat is nu verminderd naar een toename van 32 procent. Ook hier is dus een vertraging van de groei.” Maar toch is het nog wat te vroeg om te spreken van een compleet gekeerd tij. “Hoe de cijfers nog gaan evolueren, moeten we afwachten. Wat wel zeker is, is dat er verhoudingsgewijs minder mensen intensieve zorg nodig hebben dan tijdens de vorige golven. Er liggen vandaag zo’n 1.500 mensen in het ziekenhuis met corona, van hen liggen er 276 op de ICU. Dat percentage lag tijdens vorige golven ook hoger.”