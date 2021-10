Axel Witsel in blote borstkas op de voorpagina in Italië: “Hij is de eerste optie deze winter”

Afgelopen zomer circuleerde de naam van de Rode Duivel al in Turijn. Witsel zou toen aangeboden zijn bij Juventus, de club waar hij in 2016 op een haar na tekende. Witsel zat toen urenlang in Turijn om uiteindelijk te horen te krijgen dat Zenit geen vervanger had gevonden en de transfer niet doorging. De middenvelder trok dan maar naar China. In augustus zou hij opnieuw zijn “OK” gegeven hebben voor een Italiaans avontuur, geholpen door zijn aflopend contract bij Dortmund, maar van een overgang kwam niets in huis.

Volgens La Gazzetta dello Sport zaten er wel scouts van de Oude Dame in de tribune tijdens de Nations League-wedstrijd van de Belgen tegen Frankrijk. “De liefde is nog niet voorbij”, schreef de roze sportkrant toen. “Afgelopen zomer dook zijn naam opnieuw op in Turijn. Max Allegri (de trainer van Juve, red.) is fan en zet hem constant bovenaan zijn lijst met mogelijke versterkingen op de korte termijn. Plus, zijn contract bij Dortmund loopt af.”

© REUTERS

De veelzijdigheid van Witsel zal ongetwijfeld een pluspunt zijn voor Allegri. Die zou Witsel ook als verdediger kunnen uitspelen, een rol die de Belg dit seizoen door blessures al op zich nam bij Dortmund. Bij Juventus zijn Leonardo Bonucci en Matthijs de Ligt zekerheden, maar Giorgio Chiellini is blessuregevoelig en Daniele Rugani geen topper. Voor de verdediging sukkelt de Oude Dame met veel onzekerheden en fragiele spelers zoals Arthur en Aaron Ramsey. Iets wat de doorgaans betrouwbare Witsel helemaal niet is.

Goedkope optie

En dus pakt de Gazzetta zaterdag opnieuw uit met het verhaal dat Juventus aast op de komst van Witsel. Deze keer in januari, wanneer de Rode Duivel door zijn aflopende contract officieel mag onderhandelen met een club en een contract mag tekenen. Juventus staat na tien speeldagen pas zevende in de Serie A, waarmee het ver onder de verwachtingen presteert.

“De Oude Dame moet veranderen”, koppen de Italianen. “Voorzitter Andrea Agnelli wil dat de club aan geloofwaardigheid wint en werkt aan het ‘nieuwe’ Juventus. In januari willen ze twee keer hun slag slaan, met Dusan Vlahovic (spits bij Fiorentina, red.) en Axel Witsel als eerste opties.”

Worden genoemd als alternatieven: Aurélien Tchouaméni (Monaco), Ryan Gravenberch (Ajax), Corentin Tolisso (Bayern) en Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach).