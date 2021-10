De ministers van Volksgezondheid hebben beslist dat er geen algemene boosterprik voor wie jonger is dan 65 jaar komt. Het zorgpersoneel krijgt vanaf half november wel een boostervaccin. Al denkt de Task Force Vaccinatie dat dit in het eerste semester van volgend jaar mogelijk wel het geval zal zijn. “We moeten onze vaccinatiecapaciteit daarvoor alleszins in stand houden.”