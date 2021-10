Covid Safe Ticket dreigt domper te worden voor traditioneel succesweekend aan de kust

Aan de kust belooft het traditioneel een succesvol verlengd weekend te worden. Alleen: dat was buiten de aangekondigde coronapas gerekend. Hoteliers zien al heel wat annulaties binnenkomen. Dat schrijft Focus WTV.

Volgens toerismebedrijf Westtoer zullen er komend weekend zo’n half miljoen dagjestoeristen naar de kust trekken. De hotels zullen tijdens het verlengde weekend zeventig tot negentig procent vol zitten. De herfstvakantie is traditioneel gezien een goede periode voor de toerisme- en horecasector in de regio. Alleen dreigt de aankondiging van het invoeren van het Covid Safe Ticket nu toch wat roet in het eten te gooien voor de periode.

“Vanaf maandag voelen we dat mensen die een coronapas moeten hebben, afhaken”, zegt Bart Boelens van Horeca Middenkust aan Focus WTV. Kennelijk zijn er toch heel wat mensen die geen CST kunnen voorleggen. Vooral mensen uit Brussel en Wallonië. “Maar ook buitenlanders, zoals Duitsers, zijn ongerust.”