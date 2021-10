Taliban openen vuur op trouwfeest omdat er muziek is: minstens twee feestvierders omgekomen

Zeker twee mensen zijn omgekomen en verschillende anderen zijn gewond geraakt nadat de taliban het vuur openden tijdens een trouwfeest omdat er muziek werd gespeeld. Het incident vond vrijdagavond laat plaats in de provincie Nangarhar.

Volgens een aanwezige hadden de taliban toestemming gegeven om muziek te spelen, maar vielen enkele strijdkrachten later het feest binnen. Er vielen zeker twee doden en zes gewonden werden naar een ziekenhuis gebracht.

Een lokale woordvoerder van de taliban, Hanif Nangarhari, bevestigde dat het incident had plaatsvonden maar noemde daders “onbekenden”.

Toen de taliban tussen 1996 en 2001 aan de macht waren in het land was muziek volledig verboden omdat muziek zou ingaan tegen de islamitische leer en zondig is.

Na de machtsovername van de taliban in augustus zijn veel muzikanten naar het buitenland gevlucht of gestopt. Ze hebben ook hun instrumenten verstopt.