Gekookt, gemarteld en onthoofd: politie ondervraagt kunstenaar Dennis Tyfus voor tekeningen waarin hij rechtse studenten martelt

De reeks zelfportretten heet Up- and downgrades. Die hingen eerder dit jaar in de Tim Van Laere Gallery. Daar toonde hij bewerkingen en parodieën van Beatles covers, maar dus ook de portretten met Tyfus in de hoofdrol. In de tekeningen worden de leden van KVHV onder meer gekookt, gemarteld, onthoofd en aan een vrachtwagen gebonden. Daarom diende Brecht Crabbe, vicevoorzitter van KVHV Leuven, klacht in tegen Tyfus voor het aanzetten tot haat en geweld.

Tyfus zou zelf met het bericht naar buiten zijn gekomen via Instagram, maar dat bericht staat niet meer online. Zo zou hij gezegd hebben dat hij in de afbeeldingen niemand persoonlijk wilde aanvallen. “Het zijn allerminst bedreigingen”, zegt hij. De afgebeelde situaties zouden volgens hem “een uit de hand gelopen doopritueel” zijn. Tyfus zou in de portretten zich ook in gelijkaardige situaties als de studenten bevinden. In de reeks wordt hij ook belaagd door dieren.