De trein richting klimaattop in Glasgow is vertrokken: wie zit er allemaal op? En wie kwam hen uitwuiven?

Met een klimaattrein richting Glasgow is de jaarlijkse klimaat-hoogmis op gang getrokken. In Brussel stapten meer dan 200 klimaatactivisten op, inclusief de federale minister van Klimaat, Zakia Khattabi (Ecolo). Zij werden uitgewuifd door Europees Commissaris Frans Timmermans, die hen opriep “de druk hoog te houden”.

Zondag begint in het Schotse Glasgow de 26ste VN-klimaatconferentie, de zogenaamde de COP26. Die duurt twee weken en moet de hele wereld in het gareel houden om de klimaatopwarming onder de 2 graden - en als het kan onder de 1,5 graden - te houden. Vanuit Amsterdam is met de steun van de Nederlandse en de Belgische spoorwegen een klimaattrein vertrokken met zo’n 500 klimaatactivisten.

Wie zit er op de trein?

In Brussel-Zuid zijn zaterdagvoormiddag 220 mensen op de klimaattrein gestapt. De meesten zijn klimaatactivisten, onder wie boegbeeld Anuna De Wever. “We gaan naar Glasgow omdat de COP niet alleen voor politici is”, zei ze voor het opstappen. “Het is belangrijk om druk te blijven zetten, zowel in Glasgow als daarna opnieuw met acties in eigen land. We doen het symbolisch met de trein, om te laten zien dat het zonder vliegtuig kan.” Om 11 uur is de trein in Brussel vertrokken, aankomst was om 19 uur plaatselijke tijd in Glasgow.

Wie zit er nog op de trein?

Opvallende passagier is federaal minister van Klimaat, Zakia Khattabi (Ecolo). Een opvallende tegenstelling met de Vlaamse klimaatminister Zuhal Demir (N-VA), die pas volgende week naar Glasgow afzakt en zelf met het vliegtuig reist. Dat is ook niet de enige tegenstelling tussen de twee. Khattabi had zaterdagochtend voor haar vertrek de pers bijeengeroepen om nog eens in detail te laten zien met welk pakket federale maatregelen zij naar de VN-top vertrekt, onder meer rond de vergroening van bedrijfswagens en milieufiscaliteit. “Terwijl de Vlaamse regering het zelfs onderling nog niet eens geraakt”, zei ze. “We hadden nochtans al in december 2020 afgesproken dat dit voor Glasgow af zou zijn. Heel spijtig dat minister Demir dat pas vorige week op de agenda heeft gezet.”

Als ons land de Europese doelstellingen wil halen, moet het de uitstoot tegen 2030 met 47 procent verminderen. Khattabi wil dat engagement in Glasgow ook tegenover de rest van de wereld benadrukken. Maar het Belgische huiswerk is nog niet af. Net door de onderlinge onenigheid binnen de Vlaamse regering is er nog steeds geen akkoord tussen de deelstaten om de inspanningen onder elkaar te verdelen. Khattabi hoopt nog op een akkoord vooraleer de echte politieke gesprekken volgende week in Glasgow beginnen. “Al heb ik liever ambitieuze plannen na Glasgow dan nu snel minder verregaande plannen.”

Wie heeft hen uitgewuifd?

Er was een hoge gast op het perron van de klimaattrein. De Nederlander Frans Timmermans is vice-voorzitter van de Europese Commissie en geestelijk vader van de ambitieuze Green Deal. “Hou de druk op onze politici hoog”, riep hij de activisten voor hun vertrek op. Hoewel hijzelf met de auto naar Brussel-Zuid was gekomen, hield hij een gloedvol betoog voor de trein als schakel in het klimaatbeleid. Zo wil hij vanuit Europa proefprojecten doen om meer hogesnelheidstreinen tussen de lidstaten te laten sporen. Ook wil hij korte vluchten binnen Europa ontmoedigen. “Het is niet normaal dat er elke dag vijf vluchten zijn tussen Amsterdam en Brussel” zei hij. Ook komt er onderzoek om het ticketsysteem voor de trein digitaler te laten verlopen.

Ook federaal minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Ecolo), kwam zijn partijgenote Khattabi en de andere treinreizigers uitwuiven. Hij is verantwoordelijk voor de spoorwegen en benadrukte de hoge ambities van deze regering rond het spoorvervoer. Zo wil hij het goederenvervoer per spoor tegen 2030 verdubbelen. “Ik weet dat dit heel ambitieus is”, aldus Gilkinet. “Maar ik merk wel veel openheid bij de bedrijven. Elk uur dat een vrachtwagen in de file staat, kost hen extra geld.”