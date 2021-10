26 verdachten aangehouden na grootschalige politieactie tegen cocaïnesmokkel

De grootschalige politieactie was gericht tegen een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoerde van Zuid-Amerika naar Europa. De arrestaties gebeurden tijdens 114 huiszoekingen in België, en dan voornamelijk in Brussel. De politie legde ook zes laboratoria bloot waar ingevoerde cocaïne werd herverpakt om verspreid te worden over Europa. Ze nam ook tonnen producten en materialen in beslag die vermoedelijk geïmpregneerd zijn met cocaïne, naast een tiental vuurwapens, 57 voertuigen, allerlei technische apparatuur, 300 kubieke meter tabak en 1 miljoen euro cash geld.

Het onderzoek was van start gegaan met informatie die aan het licht was gekomen nadat de Franse en Nederlandse politie het versleutelde communicatienetwerk Encrochat hadden gekraakt. Nadat de Belgische politiediensten in maart het geëncrypteerde telefonienetwerk Sky ECC hadden gekraakt, kregen de speurders zicht op nog een hoop bijkomende informatie.

Volgens de krant La Capitale zijn enkele verdachten die werden aangehouden Eridan M.G., Abdelwahad G. en een zeker M. Het drietal wordt ervan verdacht aan het hoofd te staan van het Belgische netwerk. Het federaal parket weigert die informatie te bevestigen of te ontkennen.

Eridan M.G., die van Albanese afkomst zou zijn, was nog volgens de Franstalige krant het belangrijkste doelwit van de speurders en werd opgepakt in een cocaïnelab in Ukkel. Bij die doorzoeking werden speciale eenheden van de federale politie ingezet.

M. was doelwit nummer twee. De verdachte zou verantwoordelijk zijn geweest voor het transport van de cocaïne van de haven van Antwerpen naar de verschillende labo’s. Abdelwahad G. - een Algerijn van in de vijftig - zou zich tot slot bezig hebben gehouden met de verspreiding van de herverpakte cocaïne naar verschillende bestemmingen in Europa.