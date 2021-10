Verkiezingen in Georgië, maar voormalig president Saakasjvili nog steeds in hongerstaking

In bepaalde gemeenten en voornamelijk in grote steden trekken de Georgiërs zaterdag naar de stembus voor de tweede ronde van de gemeenteverkiezingen. Intussen zit Micheil Saakasjvili, die van 2004 tot 2013 de president was van het land en nu beschouwd wordt als leider van de oppositie, al sinds begin oktober in de gevangenis. De 53-jarige politicus werd opgepakt toen hij, vlak voor de eerste verkiezingsronde, terugkeerde uit een jarenlange ballingschap.

Saakasjvili begon meteen een hongerstaking om te protesteren tegen zijn detentie, die volgens hem louter politiek gemotiveerd is. “Ik blijf in hongerstaking zolang ik in de gevangenis zit. Ik eis dat het rechtssysteem van Georgië niet meer wordt gebruikt voor politieke doeleinden.” De Verenigde Staten uitten woensdag hun bezorgdheid over Saakasjvili’s gezondheid, omdat de Georgische autoriteiten weigerden hem in het ziekenhuis op te nemen, in tegenstelling tot wat artsen hadden aanbevolen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen staan de kandidaten van de Georgische Droom, de regerende partij, tegenover die van de Verenigde Nationale Beweging (UNM) van Saakasjvili. Hoewel de Georgische Droom in de eerste ronde in kleine steden als winnaar uit de bus kwam, leek de stemming in verschillende grote steden, waaronder de hoofdstad Tbilisi, in het voordeel van de UNM uit te vallen. Na de eerste verkiezingsronde claimden de machthebbers op 2 oktober de overwinning, maar de oppositie sprak van fraude.

“Wijdverbreide en steeds terugkerende beschuldigingen”

Volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) werden de verkiezingen ontsierd door “wijdverbreide en steeds terugkerende beschuldigingen van intimidatie, het kopen van stemmen en het onder druk zetten van kandidaten en kiezers”. In de loop van de week riep de huidige president Irakli Garibasjvili de Georgiërs op om voor de Georgische Droom te stemmen en noemde hij de UNM “anti-staat en anti-nationale kracht”. In een communiqué, zaterdagochtend verspreid door zijn advocaten, noemt Saakasjvili de tweede ronde dan weer “beslissend voor de Georgische democratie”.

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië en stond ook aan de basis van de belangrijkste oppositiepartij van het land. Hij werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel wegens machtsmisbruik. Zijn arrestatie leidde tot grote onrust. Er hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd in de hoofdstad Tbilisi. Sinds zijn vertrek uit Georgië heeft Saakasjvili de Oekraïense nationaliteit gekregen. Hij werkt ook voor de Oekraïense overheid.