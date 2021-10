Bayern München spoelt bekerkater door met doelpuntenkermis, Thorgan Hazard scoort zijn derde goal van de week

Het blijft spannend bovenaan in de Bundesliga. Na de zware bekerpandoering tegen Borussia Mönchengladbach eerder deze week veerde leider Bayern München helemaal recht tegen subtopper Union Berlin. De landskampioen won met 2-5. Ook eerste achtervolger Borussia Dortmund won: het werd onder meer dankzij Thorgan Hazard 2-0 tegen FC Köln.

Na de 5-0-nederlaag tegen Mönchengladbach in de DFB-Pokal wachtte de landskampioen opnieuw een lastige verplaatsing. Union Berlin, dat goed meedraait in de strijd om de Europese plekken, was zaterdag de tegenstander van dienst. Het oude Bayern München bleek echter helemaal terug. Robert Lewandowski maakte er na een kwartiertje 0-1 van met een strafschop.

Even later verdubbelde de Poolse sterspeler al de score. Deze keer niet met een strafschop, wel met een heerlijke vrije trap: 0-2.

Nog voor de rust leken de boeken dicht te mogen voor Union Berlin toen Leroy Sané er 0-3 van maakte. Dankzij een treffer van Niko Giesselmann net voor de pauze mocht de ploeg uit de hoofdstad echter toch nog wat hopen. Maar in de tweede helft was het weer Bayern dat toesloeg: op het uur ramde Kingsley Coman de 1-4 binnen.

Union Berlin kwam nog even terug in de match toen Julian Ryerson er 2-4 van maakte, maar meer dan dat zat er niet in. In de slotfase legde Thomas Müller de eindstand vast: 2-5.

Hazard maakt zijn derde van de week

Door de zege van Bayern mocht ook eerste achtervolger Borussia Dortmund geen steken laten vallen. Dat gebeurde ook niet, al mochten Die Borussen van geluk spreken dat Gregor Kobel bij de pinken was in de eerste helft. De doelman ranselde een poging vanaf de middellijn uit zijn doel.

Kort voor de pauze kon Dortmund helemaal opgelucht ademhalen toen Thorgan Hazard met het hoofd de score opende - zijn derde goal van deze week nadat hij eerder al beide goals scoorde in de bekermatch tegen Ingolstadt. In de tweede helft maakte de pas ingevallen Steffen Tigges er met een nieuwe kopbalgoal 2-0 van, dat was meteen ook de eindstand.

Bayern München voert de stand aan met 25 punten, Dortmund blijft tweede met één puntje minder.

Wolfsburg wint wel zonder Van Bommel

VfL Wolfsburg moest zaterdag voor het eerst aantreden zonder coach Mark Van Bommel, die zondag ontslagen werd. Merkwaardig genoeg wonnen de Wolven meteen op het veld van nummer vier Bayer Leverkusen. Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) opende de score kort na de rust - Dodi Lukebakio had ook een voet in die goal - en enkele minuten later maakte Maximilian Arnold de tweede en laatste goal van de dag (0-2). Wolfsburg wint zo voor het eerst na vier opeenvolgende competitienederlagen en klimt zelfs op naar een gedeelde vijfde plek.