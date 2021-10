Minstens twaalf mensen komen om bij ontploffing in Jemen

Minstens twaalf burgers zijn zaterdag omgekomen bij een ontploffing in de buurt van de luchthaven in Aden, de op een na grootste stad van Jemen en tevens de plek waar de Jemenitische regering zetelt. Dat heeft een veiligheidsfunctionaris verklaard aan het Franse persagentschap AFP.

Volgens de veiligheidsfunctionaris zou daarnaast een onbekend aantal mensen gewond zijn geraakt. Op 10 oktober werd Aden eerder getroffen door een autobom, waardoor zes mensen om het leven kwamen. Die aanval was gericht op een konvooi van regeringsfunctionarissen. In december 2020 leidden ontploffingen op de luchthaven in Aden, toen een regeringsvliegtuig landde en functionarissen het toestel verlieten, nog tot 26 overlijdens.

Jemen is sinds 2014 verwikkeld in een oorlog tussen regeringsgezinde troepen en Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt sinds 2015 een militaire coalitie in zijn buurland, die de Jemenitische regering steunt en het opneemt tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Volgens internationale organisaties zijn tienduizenden mensen omgekomen in het conflict en zijn miljoenen mensen ontheemd geraakt. De laatste weken werd er hevig gevochten om de strategische stad Marib, die bekendstaat als het laatste loyalistische bolwerk in het noorden.