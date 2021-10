VS, VK, Frankrijk en Duitsland spreken “bezorgdheid” uit over nucleaire activiteiten Iran

In de kantlijn van de G20-top in Rome hebben de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland de op handen zijnde hervatting van de nucleaire onderhandelingen met Iran besproken. De landen hebben hun “groeiende bezorgdheid” geuit over de nucleaire activiteiten van Iran en Teheran opgeroepen “van koers te wijzigen” om het nucleaire akkoord te redden.

Tijdens hun ontmoeting zouden de Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Boris Johnson, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel een gemeenschappelijk standpunt moeten bereiken ten aanzien van Iran, had het Witte Huis vooraf laten weten. “Wij hebben onze vastberadenheid geuit om ervoor te zorgen dat Iran nooit een kernwapen kan bouwen of verwerven, alsook onze diepe en groeiende bezorgdheid over het versnelde tempo van de provocerende maatregelen van Iran op nucleair gebied”, stellen de regeringsleiders zaterdag in een gezamenlijk communiqué. “Uiteraard rekenen wij op Iran om terug te keren naar de onderhandelingstafel”, zei de Duitse bondskanselier Merkel later zaterdagavond.

Teheran heeft zich deze week al bereid verklaard om die gesprekken in november in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen te hernemen. De gesprekken om het nucleaire akkoord van 2015 te herstellen, die al sinds april aan de gang zijn, werden onderbroken door de Iraanse presidentsverkiezingen in juni en de daaropvolgende regeringswisseling. Het nucleaire akkoord van 2015 moest voorkomen dat Iran een atoombom zou verwerven. In 2018 trok de voormalige Amerikaanse president Donald Trump zich eenzijdig uit het nucleaire akkoord terug en legde hij Iran veel nieuwe sancties op. Bijgevolg begon Teheran zijn nucleaire programma uit te breiden.