Meer dan 20 tips na nieuwe oproep rond moord op juf Mieke in Herentals

De politie heeft de voorbije dagen meer dan 20 tips gekregen over de moord op juf Mieke, intussen bijna een jaar geleden, in Herentals. Dat meldt het Antwerpse parket. De tips kwamen er naar aanleiding van een nieuwe flyeractie die de politie hield op zoek naar info en een heus spreekuur in een parochiezaal.

De politie zal de tips nu verder onderzoeken, maar tot een doorbraak kwam het nog niet meteen. Het gsm-nummer van de politie dat op de flyers werd verspreid, zal beschikbaar blijven voor mensen die nog informatie willen delen.

De 59-jarige Maria “Mieke” Verlinden werd op 22 november 2020 dood aangetroffen door haar man, in hun woning in de Fabiolastraat in Noorderwijk. De dader had buitensporig geweld gepleegd, in de vorm van tientallen messteken. Uit de woning bleek er niets gestolen. De feiten dateren allicht van die voormiddag, tussen 9 uur en 10.34 uur. Het onderzoek bracht al een DNA-spoor van een mannelijke verdachte aan het licht, maar er volgde geen identificatie ondanks het feit dat er intussen al 435 DNA-stalen werden afgenomen en geanalyseerd.