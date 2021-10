Lokale politicus aangevallen door ex-vriend van dochter: “Hij heeft tientallen keren met een baseballknuppel op mijn hoofd geklopt”

In het West-Vlaamse Torhout is vrijdagavond een dolleman de woning binnengedrongen van Mike V. (54), ondervoorzitter van de plaatselijke N-VA en lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, bij het OCMW. De aanvaller, de ex-vriend van de dochter van het slachtoffer, sloeg de voordeur in en ging het slachtoffer te lijf met een baseballknuppel en een keukenmes.