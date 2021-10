Of de kerncentrales van Doel en Thiange openblijven, hangt ook grotendeels van Elia’s beslissing af. — © Jimmy Kets

Gaan alle kerncentrales volledig dicht, of blijven twee reactoren toch nog langer open? Het antwoord op die vraag hangt grotendeels af van de beslissingen die stroomnetbeheerder Elia vandaag, zondag, bekendmaakt. Op basis daarvan weten we of er subsidies voor gascentrales komen. Zij moeten het verlies aan kernenergie opvangen.