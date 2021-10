Nog meer kopzorgen voor Barcelona: Sergio Agüero gewisseld na vermoedelijke ademhalingsproblemen

Het gaat van kwaad naar erger bij Barcelona. Na tegenvallende resultaten werd coach Ronald Koeman eerder deze week ontslagen, en nu lijkt de net uit blessure teruggekeerde Sergio Agüero mogelijk weer een fysiek probleem te hebben. De Argentijn moest in de competitiematch tegen Alavés gewisseld worden toen hij net voor de pauze moeite leek te hebben met ademhalen.

Agüero kreeg meteen bijstand van de medische staff van Barcelona, die hem op de grasmat neerlegden. Er werd ook een brancard gebracht. Uiteindelijk stapte de Argentijn wel gewoon zelf van het veld. Het is voorlopig nog onduidelijk wat er met Agüero aan de hand is en hoe ernstig het is.

© RR

De Argentijn is nog maar net hersteld van een kuitblessure. In de wedstrijd tegen Alavés stond Agüero nog maar voor de tweede keer in de basis sinds hij afgelopen zomer naar Barcelona kwam.