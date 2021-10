Talibanleider voor het eerst in het openbaar verschenen

De leider van de taliban, Haibatullah Akhundzada, is zaterdagavond in het openbaar verschenen. Dat heeft de Afghaanse radicaalislamitische groepering zelf laten weten.

Sinds hij in 2016 als aanvoerder van de taliban werd aangesteld, had Haibatullah Akhundzada zich niet meer in het openbaar laten zien. Zaterdagavond nam hij volgens de taliban echter deel aan een ceremonie in Kandahar, in het zuiden van Afghanistan. Het ging om “een grote bijeenkomst” in de madrassa Hakimiya waar hij de aanwezigen tien minuten lang zou hebben toegesproken.

De taliban maakten het nieuws bekend via een audioboodschap. Daarin is ook te horen hoe Haibatullah Akhundzada gebeden en zegeningen uitspreekt.

© AFP

Foto’s verboden

Volgens een plaatselijke bron kwam de talibanleider onder strenge veiligheidsmaatregelen in een konvooi van twee wagens aan bij de moskeeschool. Er mochten geen foto’s van hem worden genomen.

Nadat de verblijfplaats van Haibatullah Akhundzada lange tijd geheim werd gehouden, hadden de taliban in september al laten weten dat hun aanvoerder altijd in Kandahar heeft gewoond. Hij zou binnenkort in het openbaar verschijnen, luidde het toen.

De taliban namen de macht in Afghanistan in augustus weer over, te midden van de terugtrekking van westerse troepen uit het Aziatische land.