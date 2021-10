Kijken, aanleggen en knallen: spits die WK-goal maakte tegen Rode Duivels scoort verste doelpunt ooit in Ligue 1

Het gaat dit seizoen niet al te best met Saint-Etienne. De Franse traditieclub bengelt momenteel onderaan de Ligue 1, ook na een 1-1 gelijkspel tegen Metz. Gelukkig was er Whabi Khazri. De aanvaller (die in 2018 de 5-2 scoorde voor Tunesië op het WK tegen de Rode Duivels) pakte zaterdag uit met een doelpunt van… 68 meter. Het verste doelpunt ooit gescoord in de Franse eersteklasse. De commentatoren van dienst wisten niet wat ze meemaakten.