Klimaatactivisten verstoren speech COP26-voorzitter op jongerenklimaattop

De jongeren droegen een vlag van Fridays for Future en lazen een statement voor waarin ze Sharma brandmerkten als hypocriet. “Waar is de steun voor landen in crisis als gevolg van onze koloniale geschiedenis?”, klonk het onder meer.

COY16 was de officiële klimaatconferentie voor jongeren, die doorging als tegenhanger van de COP26-klimaatconferentie die zondag aanvangt. De top duurde van donderdag tot zaterdag.

Sharma verklaarde, tijdens zijn toespraak, deel uit te maken van de wereldwijde klimaatbeweging. “Wat we trachten te bereiken, is om de wereldleiders te overtuigen om zich te engageren om de klimaatopwarming binnen de perken te houden. Dat is simpel gezegd, wat we proberen te doen”, klonk het.