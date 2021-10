Zachtere zondag, later vandaag wel kans op rukwinden en onweer

De tweede dag van het verlengde weekend belooft iets droger te zijn dan de eerste. Zondag houden we het relatief droog, al kan er in de namiddag een lokaal onweer uitbarsten en is er kans op rukwinden.

Zondag begint droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de namiddag trekt een actieve storing vanaf het westen over het land en wordt het zwaarbewolkt met regen en kans op een lokale donderslag. De wind waait matig tot vrij krachtig, met rukwinden tot 60 à 70 kilometer per uur. Het wordt zacht, met temperaturen die schommelen tussen 13 graden in Hoog-België en 17 en lokaal mogelijks 18 graden in de rest van het land.

In de loop van de nacht klaart de hemel opnieuw op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het kwik daalt naar 5 of 6 graden op de Hoge Venen en 8 à 9 graden in Vlaanderen.

Maandag eenzelfde weerbeeld, met eerst afwisselend opklaringen en wolkenvelden en nadien kans op enkele buien, die ook onweerachtig kunnen zijn. Het kwik boet enkele graden in en komt niet boven de 13 graden.

Dinsdag start zwaarbewolkt, met kans op buien. De maxima schommelen tussen 7 en 11 graden. Woensdag blijft wisselvallig en vrij fris, met maxima rond 11 graden. Vanaf donderdag zou de regen stilaan opnieuw meer naar de achtergrond verdwijnen.