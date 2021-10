Greta Thunberg als superster ontvangen in Glasgow, politie moet haar uit treinstation escorteren

In de Schotse hoofdstad Glasgow was het zaterdag alle hens aan denk voor de politie om de 18-jarige Greta Thunberg veilig uit het treinstation te begeleiden. De Zweedse klimaatactiviste zal deelnemen aan protestacties en dat gaat gepaard met veel (media)belangstelling.

In Glasgow gaat vandaag de klimaatconferentie COP26 van de Verenigde Naties van start. Tot en met 12 november leggen zowat 200 landen er hun plannen op tafel om de klimaatverandering aan te pakken. Zes jaar na het Klimaatakkoord van Parijs (2015) wordt COP26 algemeen beschouwd als een scharniermoment om de ambities van Parijs binnen bereik te houden. Voor België reizen onder meer premier Alexander De Croo, federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi, Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, Brussels minister van Klimaattransitie Alain Maron en Waals minister van Klimaat Philippe Henry naar Glasgow.

Omstreeks 18.40 uur lokale tijd kwam Thunberg zaterdagavond aan in het treinstation in Glasgow. De klimaatactiviste werd er luidkeels toegejuicht, aangesproken en gefotografeerd. De politie had de handen vol met de weg vrijmaken en de Zweedse te escorteren naar de uitgang.

Thunberg reisde net als vele andere klimaatactivisten af naar het Schotse Glasgow om de internationale gemeenschap onder druk te zetten om ambitieuze klimaatmaatregelen te nemen, maar maakte eerst een tussenstop in Londen. Daar nam ze vrijdag al deel aan een protestactie tegen financiële instellingen die investeren in fossiele brandstoffen.

Aan de Britse omroep BBC zei ze te betreuren dat arme landen op de klimaatconferentie een minder omvangrijke delegatie kunnen afvaardigden dan de rijke landen. “Het is niet eerlijk als bijvoorbeeld één land steeds meer afgevaardigden kan sturen, terwijl een ander land ondervertegenwoordigd is. Dat creëert een onevenwicht.”

Thunberg vreest ook dat de onderhandelingen gedoemd zijn om te mislukken zolang de historische verantwoordelijkheid van de rijke industrielanden wordt genegeerd en de zwaarst getroffen landen nauwelijks gehoord worden. Het volledige interview van Thunberg aan BBC zal zondag worden uitgezonden.